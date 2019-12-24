Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизнью

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, узнав об удовлетворенности россиян своей жизнью по различным направлениям, и сравнил эти показатели с данными 2000 года.

«Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17 процентных пунктов: сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, двадцать лет назад – 62%. Питанием и жилищными условиями своей семьи удовлетворены сегодня 78% и 73% россиян соответственно, 19 лет назад об этом говорили 41% и 61% соответственно», – сказано на сайте ВЦИОМ.

Также отмечается, что 90% опрошенных заявили, что удовлетворены кругом своего общения. «Своим образованием удовлетворены 81% россиян, двадцать лет назад об этом заявляли 57%. В 2000 году столько же россиян были удовлетворены своим положением в обществе. Сейчас эта доля выросла почти в 1,5 раза, достигнув 80%», – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам опроса, около 70% россиян удовлетворены организацией своего свободного в времени (в 2000 году об этом заявляли 58%) и работой (59% в 2019 году, 40% в 2000 году).

При этом наименьшая удовлетворенность россиян в 2019 году отмечена в вопросе материального положения семьи. Им довольны 46% россиян, в 2000 году об удовлетворенности материальным положением заявляли лишь 25%.

Опрос был проведен 18 декабря методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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