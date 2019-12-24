В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома

Украинский Нафтогаз может использовать почти 3 млрд долларов, которые должен получить от Газпрома, на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Во-первых, у них (Нафтогаза) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье – Нафтогаз это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства – это пополнение государственного бюджета», – заявил Герус, передает РИА «Новости».

Тем временем исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания опасается, что после того, как Киев отзовет иски к российской стороне, Москва откажется от транзита газа через Украину.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.