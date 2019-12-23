Путин назвал причину возможного возвращения к единому сельхозналогу

Президент Владимир Путин заявил, что если рост НДС для сельхозпроизводителей создаст сложности, то можно будет обсудить возврат к единому сельхозналогу. Однако президент уточнил, что ситуацию еще нужно проанализировать.

Владимир Путин напомнил, что НДС ввели в значительной степени по просьбе самих сельхозпроизводителей. Это было связано с тем, что крупные предприятия-переработчики отказывались брать продукцию фермерских хозяйств, так как те не были включены в систему НДС, и предприятия-переработчики, взявшие продукцию фермеров, могли быть исключены из системы возврата НДС.

«Поэтому мы, просто идя навстречу сельхозпроизводителям, ввели НДС и для них, они сами просили, примерно на таких же мероприятиях... Если вы считаете, что это усугубляет ситуацию, а не улучшает ее, то надо все проанализировать еще раз в комплексе. Тоже давайте будет одним из вопросов на Госсовете», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что при этом надо проанализировать, как в целом эта система работает по стране.

«Если это создает дополнительные сложности, наверное, можно и назад вернуться. Но если это опять отбросит туда, где были и с чего начинали... тогда может быть и не надо этого делать», – заявил Путин.

Ранее президент заявил, что рост сельскохозяйственного производства в стране достиг 4,1%.