Путин жестко раскритиковал срыв сроков ввода ФАПов на селе

Президент Владимир Путин назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков ввода фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявил, что ремонт, строительство больниц и ФАПов во многом зависит от работы региональных властей.