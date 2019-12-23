«Лидеры России» исполнили мечты детей в рамках проекта «Елка желаний»

За 2019 год в рамках проекта «Мечтай со мной» было исполнено 2 тыс. 283 детских мечты. Сейчас в работе по проекту «Елка желаний» – более 7,5 тыс. детских пожеланий по всей стране. Активно в проекте участвуют в том числе победители конкурса «Лидеры России».

Так, один из победителей конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, руководитель департамента ЦИК партии «Единая Россия» Ильнар Гирфанов исполнил желание шестилетнего мальчика по имени Артем из Москвы, который мечтал побывать на гонках и посидеть в гоночной машине.

Гирфанов позже опубликовал фотографию в своих соцсетях, на которой стоит вместе с Артемом возле гоночного автомобиля.

Еще один победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра Алена Гейдт исполнила желание девочки Вики из Первоуральска, которая мечтала о трехколесном розовом велосипеде, и ее мечта сбылась. Об этом Гейдт рассказала в своем Instagram.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, советник гендиректора ПАО «Россети» Николай Парфентьев исполнил желание Ромы из Белгорода, больного саркомой. Роман мечтал о металлоискателе – он нужен мальчику, чтобы найти мамину сережку. А наставник конкурса «Лидеры России», председатель правления, гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков исполнил мечту 15-летнего Артема Зацепина, молодого журналиста из Пензы, который мечтал оказаться на «Матч ТВ».

Некоторые желания еще только предстоит исполнить. Так, победители конкурса «Лидеры России»2017-2018 годов, советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев и руководитель исполкома ОНФ Алексей Варяница исполнят желания троих детей из Ростовской области. Они планируют поехать в гости к пятилетней Валерии Ясенович и вручить ей долгожданный подарок – синтезатор. Вечером этого же дня поздравят с Новым годом 13-летнего Родиона Петькова, который мечтает о смартфоне Honor View 20, а позже шестилетнему Владимиру Афанасьеву вручат компьютер.

К вручению подарка этим детям присоединится финалист второго сезона «Лидеры России» Олег Чаусов.

Победитель конкурса «Лидеры России»2018-2019 годов, гендиректор АО «Корпорация развития Оренбургской области» Игнат Петухов в свою очередь исполнит желание четырехлетнего Димы Гончарова из Оренбурга, который мечтает об интерактивной игрушке, которая помогла бы в развитии и познании мира.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, инвестиционный директор «Роснано» Антон Урусов 28 декабря исполнит желание 10-летней Полины Кукушкиной из города Лысково Нижегородской области. Антон вместе с родителями девочки отвезет ее в Цирк братьев Запашных, а на следующий день, 29 декабря, девочку в Москве ждет еще один сюрприз – «Кремлевская елка».

Напомним, в прошлом году во время посещения форума добровольцев России президент Владимир Путин познакомился с проектом «Мечтай со мной». Путин тогда собрал все пять конвертов с детскими желаниями, которые к тому моменту оставались на стенде. Он исполнил все пять желаний: мечту 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт № 1; мечту 17-летней Регины, которая взяла интервью у главы государства; помог мальчику Артему увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, девочке Веронике организовал экскурсию по киностудии «Мосфильм», а 10-летнему Коле Кузнецову из Ставрополья, который мечтал пожать руку президенту, еще и показали палаты Московского Кремля.