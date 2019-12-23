Виновных в смерти журналиста Хашкаджи приговорили к казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи к смертной казни, заявили представители генеральной прокуратуры.

Как передает в прямом эфире телеканал SKY News Arabia, еще трое фигурантов дела получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек

«Расследование показало, что убийство было непреднамеренным», – передает ТАСС слова представителей генпрокуратуры королевства.

По их словам, «все, кто были признаны виновными, предстали перед судом». Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, по заданию которого якобы велась в интернете слежка за правозащитниками и журналистами, настроенными критически по отношению к Саудовской Аравии, но никаких обвинений ему предъявлено не было.

Ранее суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, которых подозревают в убийстве Хашогджи. Однако Эр-Рияд отказался выдать Турции своих подданных.

Анкара рассказала о жутких подробностях убийства журналиста.

В феврале спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар сделала официальное заявление, что саудовский журналист Джамаль Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства.

Напомним, в сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.