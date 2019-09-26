Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, следует из анонса документального фильма цикла Frontline журналиста Мартина Смита, которй выйдет в эфир 1 октября.

«Это произошло, когда я был на службе (в варианте PBS буквально – «в мою смену» – прим. ВЗГЛЯД). Я беру на себя всю ответственность», – передает ТАСС слова принца.

При этом он заявил, что не был осведомлен о происходящем с Хашкаджи. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд рассказал, что в королевстве «20 млн подданных и 3 млн госслужащих», у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

Он также прокомментировал вопрос о том, что члены «команды убийц» журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевского авиапарка.

По словам кронпринца, «у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это [пользоваться самолетами королевской семьи]».

Ранее суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, которых подозревают в убийстве Хашогджи. Однако Эр-Рияд отказался выдать Турции своих подданных.

Напомним, Анкара рассказала о жутких подробностях убийства журналиста.

Напомним, в феврале спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар сделала официальное заявление, что саудовский журналист Джамаль Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства.