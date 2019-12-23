Китай ответил на обвинения в использовании труда иностранных заключенных

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что сообщения СМИ о работающих в шанхайской тюрьме иностранных заключенных являются выдумкой и желанием «пропиарить себя».

«Я видел эти сообщения в британских СМИ. Это все фарс, придуманный самим господином Хамфри (журналист Питер Хамфри – прим. ВЗГЛЯД ). Господин Хамфри не выносит одиночества, время от времени ему нужно выскакивать и делать самопиар, он смертельно боится того, что люди о нем забудут. Придуманный им на этот раз фарс действительно немного уже устарел. Если он хочет привлечь внимание, я ему рекомендую в следующий раз показать хотя бы новый фокус», – цитирует Шуана РИА «Новости».

Хамфри приговорили в Китае к двум годам лишения свободы за незаконный сбор сведений о жителях Китая, в 2016 году его освободили и выслали из страны.

Шуан отметил, что в шанхайской тюрьме Цинпу, о которой сообщал Хамфри, «не существует никакого использования труда иностранных заключенных».

Ранее британские СМИ сообщили, что шестилетняя девочка из Лондона нашла на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное иностранными заключенными в тюрьме Цинпу. Отмечалось, что они работали против своей воли.

В открытке была просьба связаться с журналистом Питером Хамфри, который два года просидел в этой тюрьме. По данным прессы, отец девочки связался с ним, а тот придал историю огласке.

Британская торговая сеть Tesco приостановила производство на китайском предприятии, где производились открытки.