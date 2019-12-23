Китай ответил на обвинения в использовании труда иностранных заключенных

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Санкции оставили «Северный поток – 2» наедине с «Фортуной»

«Фортуна» не сможет достроить «Северный поток – 2» из-за отсутствия системы динамического позиционированияФото: мртс.рф
После того, как Вашингтон объявил о санкциях против «Северного потока – 2», Россия вынуждена искать новых подрядчиков для окончания строительства газопровода. По мнению российских и западных аналитиков, у Москвы есть несколько способов решения проблемы. Но каждый из них имеет как свои плюсы, так и недостатки. О каких именно вариантах идет речь?  Подробности...
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Следы стрелка с Лубянки привели на Украину

Самым известным активистом движения борцов за «славянский этнос» и «чистоту крови» стал человек с отчеством ФаруховичФото: кадр канала REN TV
Стрелок, напавший на главное здание ФСБ и убивший двоих сотрудников спецслужбы, мог быть не одинок. Согласно источникам, через Евгения Манюрова оперативники вышли на некое Этническое национальное объединение, идеология которого напоминает воззрения некогда многочисленных скинхедов. Но самое интересное, что базируется эта тщательно законспирированная организация на Украине. Подробности...
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От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система

Страна кленового листа еще на дальних подступах отсеивает низкоквалифицированных гастарбайтеровФото: Carlos Garcia Granthon/Zuma/Global look Press
Россия для регулирования миграционных потоков в Россию должна использовать опыт других стран. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил Владимир Путин. Он привел в пример опыт Канады, где действует целое министерство, определяющее нужды страны в тех или иных специалистах. Эксперты считают, что в России такая модель позволила бы исправить ряд перекосов на рынке труда. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Меньшинства отправляются в крестовые походы

Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
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Открыт сезон в контактном зоопарке детей

Елена Кондратьева, журналист
Сироты знают, почему им дарят подарки. Из жалости. Не из любви. Сегодня поездка в детский дом реабилитирует самооценку много лучше сеансов у психотерапевта. Но те, кто занимается благотворительностью постоянно, а не по праздникам, психологи и приемные родители год из года твердят – не заваливайте сирот подарками. Хотите помочь – участвуйте в их социализации. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Китай ответил на обвинения в использовании труда иностранных заключенных

              23 декабря 2019, 13:45

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что сообщения СМИ о работающих в шанхайской тюрьме иностранных заключенных являются выдумкой и желанием «пропиарить себя».

              «Я видел эти сообщения в британских СМИ. Это все фарс, придуманный самим господином Хамфри (журналист Питер Хамфри – прим. ВЗГЛЯД ). Господин Хамфри не выносит одиночества, время от времени ему нужно выскакивать и делать самопиар, он смертельно боится того, что люди о нем забудут. Придуманный им на этот раз фарс действительно немного уже устарел. Если он хочет привлечь внимание, я ему рекомендую в следующий раз показать хотя бы новый фокус», – цитирует Шуана РИА «Новости».

              Хамфри приговорили в Китае к двум годам лишения свободы за незаконный сбор сведений о жителях Китая, в 2016 году его освободили и выслали из страны.

              Шуан отметил, что в шанхайской тюрьме Цинпу, о которой сообщал Хамфри, «не существует никакого использования труда иностранных заключенных».

              Ранее британские СМИ сообщили, что шестилетняя девочка из Лондона нашла на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное иностранными заключенными в тюрьме Цинпу. Отмечалось, что они работали против своей воли.

              В открытке была просьба связаться с журналистом Питером Хамфри, который два года просидел в этой тюрьме. По данным прессы, отец девочки связался с ним, а тот придал историю огласке.

              Британская торговая сеть Tesco приостановила производство на китайском предприятии, где производились открытки.


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