Глава отдела образования уволилась после учений МВД со школьниками в Татарстане

Министерство образования и науки Татарстана проводит служебное расследование по факту привлечения школьников к проведению учений местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась, заявила пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.

«По данному факту министерством образования и науки Татарстана сформирована комиссия для проведения служебного расследования, со вчерашнего дня она работает на месте... По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась», – передает РИА «Новости» слова Мухаметовой.

По ее словам, в план работы министерства образования и науки Татарстана данное мероприятие не входило. Мухаметова добавила, что по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры.

По данным МВД по Татарстану, 20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ «Новотроицкая СОШ».

Напомним, в воскресенье МВД начало проверку из-за учений с участием школьников в Татарстане.