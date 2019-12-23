Глава отдела образования уволилась после учений МВД со школьниками в Татарстане

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23 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Санкции оставили «Северный поток – 2» наедине с «Фортуной»

«Фортуна» не сможет достроить «Северный поток – 2» из-за отсутствия системы динамического позиционированияФото: мртс.рф
После того, как Вашингтон объявил о санкциях против «Северного потока – 2», Россия вынуждена искать новых подрядчиков для окончания строительства газопровода. По мнению российских и западных аналитиков, у Москвы есть несколько способов решения проблемы. Но каждый из них имеет как свои плюсы, так и недостатки. О каких именно вариантах идет речь?  Подробности...
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Исконно русская Украина не сможет отречься от своей истории

До революции на памятнике в Киеве было написано «Богдану Хмельницкому единая и неделимая Россия»Фото: общественное достояние
На Украине не могли не отреагировать на слова Владимира Путина о том, что при Ленине Украине передали «исконно русские земли», не имеющие к ней никакого отношения. Но киевская реакция лишь подтверждает бесплодность попыток отделить Украину от России даже на историческом уровне. Подробности...
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От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система

Страна кленового листа еще на дальних подступах отсеивает низкоквалифицированных гастарбайтеровФото: Carlos Garcia Granthon/Zuma/Global look Press
Россия для регулирования миграционных потоков в Россию должна использовать опыт других стран. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил Владимир Путин. Он привел в пример опыт Канады, где действует целое министерство, определяющее нужды страны в тех или иных специалистах. Эксперты считают, что в России такая модель позволила бы исправить ряд перекосов на рынке труда. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...

Открыт сезон в контактном зоопарке детей

Елена Кондратьева, журналист
Сироты знают, почему им дарят подарки. Из жалости. Не из любви. Сегодня поездка в детский дом реабилитирует самооценку много лучше сеансов у психотерапевта. Но те, кто занимается благотворительностью постоянно, а не по праздникам, психологи и приемные родители год из года твердят – не заваливайте сирот подарками. Хотите помочь – участвуйте в их социализации. Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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              Глава отдела образования уволилась после учений МВД со школьниками в Татарстане

              23 декабря 2019, 10:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Министерство образования и науки Татарстана проводит служебное расследование по факту привлечения школьников к проведению учений местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась, заявила пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.

              «По данному факту министерством образования и науки Татарстана сформирована комиссия для проведения служебного расследования, со вчерашнего дня она работает на месте... По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась», – передает РИА «Новости» слова Мухаметовой.

              По ее словам, в план работы министерства образования и науки Татарстана данное мероприятие не входило. Мухаметова добавила, что по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры.

              По данным МВД по Татарстану, 20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ «Новотроицкая СОШ».

              Напомним, в воскресенье МВД начало проверку из-за учений с участием школьников в Татарстане.


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