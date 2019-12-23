Крымский мост стал подарком россиянам к Новому году

Завершение Крымского моста стало подарком к Новому году, заявил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Турсунбеков подтвердил, что «строительство Крымского моста завершено», а «железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов». Он назвал это подарком к Новому году «для жителей полуострова и материка», передает ТАСС.

Как сообщил начальник административно-хозяйственного отдела мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет, последняя смена мостостроителей покинула строительную площадку, «работы выполнены в полном объеме».

В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что гарантийный срок службы моста «при надлежащем обслуживании» составляет 100 лет. При его строительстве учли условия «со сложной геологией, высокой сейсмикой, регулярными ветровыми нагрузками, возможными ледоходами».

Железнодорожная часть моста может работать в ритме, близком к метрополитену – «от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты – для грузовых составов», передает РИА «Новости».

Первый именной состав «Таврия» отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00. Поезд пересечет мост 25 декабря «примерно в 2.10–2.40 мск». В это время мост будет освещен, а арки окрасятся в цвета российского флага.

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3 тыс. 500 рублей. Также было опубликовано расписание движения поездов.

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