Путин рассказал о важности большой пресс-конференции

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22 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 16:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Корабль Starliner успешно посадили после неудачного полета к МКС
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны
Феминизм превращается в ИГИЛ
Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»
В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив
Открыт сезон в контактном зоопарке детей
Елена Кондратьева, журналист
Дети, живущие в семье, видят причинно-следственные связи: я хожу в школу, родители идут на работу, зарабатывают деньги, на которые дарят подарки. Эти подарки напоминают о родственниках, а значит, имеют не только финансовую, но и моральную ценность. У детей, лишенных жизни в семейном цикле, такой взаимосвязи нет. Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев
Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток
Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудиторииПодробности...
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
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