Российская экономика заканчивает с советским наследием

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 00:40  |  vz.ru
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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Россия может спасти Ливию от турецкого нашествия

Уже больше восьми лет Ливия остается ареной ожесточенной гражданской войныФото: Goran Tomasevic/Reuters
На пресс-конференции в четверг Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Ключевой партнер в данном случае – Турция, которая активно «заходит» в Ливию, и чьи интересы в Ливии не во всем совпадают с российскими. Могут ли Москва и Анкара заключить сделку, которая поможет сбавить накал гражданской войны? Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...
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              Российская экономика заканчивает с советским наследием

              Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскую   19 декабря 2019, 23:20
              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия?

              Президент Владимир Путин прокомментировал мнение, что российская экономика живет на ресурсах и мощностях от прошлых поколений, и рассказал о достижениях за последние 10 лет. 

              «Что касается того, что мы живем на всем старом, советском, то мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период. Это абсолютно очевидно. И в советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться и гордимся до сих пор: Победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос и так далее, много достижений», – сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

              «Но что касается сегодняшнего дня, я людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу сказать буквально несколько слов. Во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Понимаете? Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последние десятилетия», – заявил президент.

              Расти именно в перерабатывающей промышленности желает каждая страна, ведь переработка первичного сырья всегда дает добавленную стоимость и больший доход при экспорте. И Россия с 2000-х годов активно развивалась в этом направлении, как создавая новые производства в чистом поле, так и модернизируя старые заводы по последнему слову техники. Зачастую модернизированные предприятия просто язык не поворачивается назвать старым советским наследием, это уже совершенно новые с технической точки зрения заводы. Без создания новых мощностей России вряд бы удалось более чем в два раза увеличить промышленное производство только с 1998 по 2018 годы.

              Огромные успехи достигнуты, в частности, в нефтегазовой сфере. Кроме того, что с 2000 года было открыто примерно 600 новых месторождений, как рассказал Путин. В России также появляются новые технологии и предприятия по переработке сырья – нефти и газа.

              По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, в России модернизированы все  нефтеперерабатывающие заводы. «И теперь они выпускают топливо экологического стандарта евро-5. Это огромный прогресс. А в Москве даже появилось топливо евро-6. Это уникально, потому что даже в Европе далеко не везде есть такое топливо. Мы сами производим химию, необходимую для топлива евро-5 и евро-6», – подчеркнул Митрахович.

              Что касается газа, то это взрывное развитие СПГ-проектов в России. «Сам по себе СПГ – это тоже продукт переработки. И хотя у России еще пока нет полностью технологий для того, чтобы производить крупнотоннажный СПГ, однако среднетоннажный СПГ Россия уже производит на собственных технологиях – это завод «Высоцкий», – говорит эксперт.

              Кроме того,

              в 2018 году «Новатэк» уже запатентовал собственную технологию сжижения газа «Арктический каскад», которая впервые будет применена при создании четвертой линии на 1 млн тонн уже действующего завода «Ямал СПГ». Обсуждается также возможность применения этой технологии на проекте «Арктик СПГ».

              Более того, Россия строит серьезные планы по развитию высокотехнологичной отрасли по переработке природного газа. Так, благодаря появлению газопровода «Сила Сибири» строится Амурский газоперерабатывающий завод. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Первый комплекс завода заработает уже в 2021 году, а полностью завод должны открыть к 2025 году. Газпром также хочет построить гигантский комплекс на Ямале стоимостью около 1 трлн рублей.

              Более того, в районе Усть-Луги Газпром решил создать крупный комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ и СУГ, которые будут экспортироваться. Произведенный здесь этан востребован отечественной промышленностью.

              Успехи видны и в других отраслях. Например, в отечественном автопроме. Во-первых, именно после 2000-х годов в России начали массово открываться новые автомобильные производства мировых западных брендов. Во-вторых, в обмен на таможенные льготы правительству удалось заставить иностранных инвесторов серьезно повысить уровень локализации автомобильных производств. Это уже не просто отверточная сборка иномарок, это отечественные автомобили, выпускаемые под иностранными брендами. Потому что машины больше чем наполовину созданы из отечественных комплектующих.

              В машиностроении можно отметить возрождение производства газовых турбин большой мощности для ТЭС. «У нас совсем умерло производство турбин большой мощности. Из-за этого возникла неприятная ситуация с турбинами «Сименс» в Крыму для местных ТЭС. Но сейчас есть несколько проектов по созданию отечественной турбины большой мощности, где конкурирует и российский «Сименс», и «Силовые машины», и Ростех», – говорит Митрахович.

              По словам собеседника, все привыкли считать высокими технологиями сферу IT, на самом деле современная газохимия является ярким примером высоких технологий. Более того, металлургия тоже предлагает продукты высоких технологий, например трубы, выпущенные на стане-5000. Это высшее технологическое достижение черной металлургии.

              «Именно нефтегазовая индустрия создала спрос на новые металлы и новые трубы, которые доставляются с наших заводов на экспортные проекты по строительству не только газопроводов, но и нефтепроводов – ВСТО, ВСТО-2, балтийская газопроводная система в Усть-Луге. Это не просто трубы на стане-5000, это форма высокотехнологичной продукции. Современная металлургия – можно сказать, абсолютно новая отрасль, которая существенно отличается от того, что было в советское время», – говорит Митрахович.

              Впечатляет и рост объемов производства продуктов питания. Причем переработка в сельском хозяйстве начала развиваться еще до введения продовольственного эмбарго. Так, производство продуктов питания, согласно данным Росстата, удвоилось еще в 2000–2013 годах, то есть до начала политики импортозамещения в 2014 году.

              «Огромные новые мощности появились в сфере производства растительного масла. Колоссальные инвестиции были вложены в маслобойную промышленность. Все по-новому было построено. Серьезная реконструкция и модернизация проделана в сахарной промышленности. Большие инвестиции вложены в глубокую переработку в пищевой промышленности, это и кондитерские, и мукомольные предприятия. Все это началось еще до ограничений импорта», – рассказывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

              «Самыми модернизированными отраслями пищевой промышленности сегодня являются мясопереработка, производство молока, овощей и продукции из овощей и фруктов, масложировые производства, производства соли», – указывает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

              «В прошлом году запущен завод по производству картофеля фри, чего у нас никогда не было. «Макдональдс» десятилетиями возил весь картофель фри из-за границы. Теперь построили завод в России, и будем обеспечивать себя сами», – приводит пример Рылько.

              Среди недавних открытых проектов – роботизированный завод по производству сырокопченых колбас под Каширой, проекты по увеличению объемов производства компаний «Русагро» и «Агроэко», расширение «Агропромкомплектации».

              Одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей сельского хозяйства остается тепличное производство, отмечает Востриков. Только по итогам прошлого года было анонсировано 12 проектов стоимостью более 1 млрд рублей. Самый крупный проект – «Технологии тепличного роста».

              Среди наиболее масштабных проектов в растениеводстве можно отметить инвестиционный проект по выращиванию соевых бобов, переработке и перевалке соевых концентратов и масла сингапурской компании Wilmar International с общим объемом инвестиций 732 млн долларов. Интересны проекты строительства группой «Руссоль» завода по производству пищевой соли «Экстра» и нитритной посолочной смеси для мясопереработчиков в Тульской области.

              «В будущем мы можем увидеть развитие производств готовой еды, функциональных и обогащенных продуктов питания, продуктов линейки ЗОЖ и экологических товаров», – считает Востриков.

              «У России еще очень большой потенциал по переработке промышленного сырья. Запланированные проекты настраивают на то, что будет еще лучше, чем сейчас», – заключает Митрахович.

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