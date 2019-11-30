Сахарные рекорды стали новой проблемой России

Головокружительные успехи России в сахарной отрасли обернулись для ее игроков серьезными проблемами. Страна ставит очередной рекорд по производству, однако девать сахар оказалось некуда. Почти 2 млн тонн сахара приходится хранить прямо под открытым небом. Вариантов как поступить с огромными излишками этого хрупкого продукта — не так уж и много.

Производство сахара в России за последнее десятилетие удвоилось. Однако отрасль продолжает расти. В этом году ожидается очередной исторический рекорд – будет произведено более 7,2 млн тонн сахара. Такого не было никогда за всю историю сахароварения в России. Более того, так много сахара в мире больше никто не производит.

Однако игроки рынка вряд ли этому радуются. На внутреннем рынке уже четвертый сезон подряд царит перепроизводство. Это вынуждает производителей хранить сахар на открытом воздухе или на других складах за дополнительную плату, заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин на семинаре Международной сахарной организации в Лондоне. Негде хранить около 2 млн тонн сахара. По его словам, возможно, этот сахар снова придется перерабатывать, так как покупатель может не взять его из-за проблем с качеством.

«Складирование сахара в поле под целлофановой пленкой - это не лучший способ хранения для сахара. Однако это вынужденное тактическое решение в силу того, что больше положить его некуда. Все, что можно было положить на склады – положили, все, что можно отправить на экспорт – отправили», - объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

«Свеклосахарная отрасль РФ столкнулась с крупнейшим в своей истории «рубиконом», которой будет очень не просто преодолеть. Отрасль не была в таком состоянии никогда за все 200 лет своего существования в России», – считает Евгений Иванов.

«Достигнутый объем производства сахара и свеклы избыточны. Нет возможности столько продать ни внутри страны, ни за рубежом. Цены невысокие, экономика производства и свеклы, и сахара хромает. Если это продлится длительное время, то станет большой проблемой. Посевы в новом сезоне, скорее всего, снизятся, но вот насколько – пока неизвестно», – считает эксперт ИКАР.

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При производстве 7,2 млн тонн сахара, потребление внутри страны значительно меньше – всего 6 млн тонн. К остающимся 1,2 млн тонн нужно прибавить 200 тыс. тонн импортного сахара, который в основном идет из Белоруссии, а также более 500 тыс. тонн накопленных переходящих запасов.

Переизбыток привел к небывалому обвалу цен на сахар в России. В моменте они падали даже до 18 тыс. рублей за тонну. Последний раз такие низкие цены были больше десятилетия назад.

В итоге одна из высокоприбыльных отраслей сельского хозяйства превращается в сплошную головную боль. Маржинальность у ряда производителей уже близка к нулю, заговорили о рисках банкротств. В зоне риска находятся в первую очередь закредитованные предприятия. Чуть лучше ситуация у вертикально-интегрированных холдингов, которые не беспокоятся о сырье – сахарной свекле, и у которых накопилось больше «жира».

За последние двадцать лет сахарная отрасль России совершила без преувеличения настоящий рывок при относительно незначительной поддержке государства. Причем, рывок не только количественный, но и качественный.

«В 1997-1998 годах наблюдалось дно производства - 1,3 млн тонн, а в этом году мы выйдем под 7,5 млн тонн», – говорит Иванов. По его словам, такому колоссальному росту способствовало несколько факторов. Во-первых, это девальвация рубля в 1998 году и последующие девальвации. Во-вторых, защитные меры от импорта, которые действовали в 1997-2004 годах. В-третьих, в незначительной степени помогла прямая господдержка в виде компенсации кредитных процентов, погектарки и другое. В итоге с 2001 года в отрасли начался активный приток частных инвестиций.

Примечательно, что при росте производства сахара в шесть раз, посевные площади сахарной свеклы выросли лишь в полтора раза. «Технологическая революция, которая произошла и в производстве свеклы и ее переработке, позволила сделать колоссальный рывок в продуктивности. Сбор сахара с 1 га посевов вырос более чем в четыре раза. Это, пожалуй, одно из самых беспрецедентных достижений в эти годы в отечественном АПК, да и вообще всей российской экономики. Ни нефтяники, ни металлурги, ни зерновики не могут похвастаться четырехкратным ростом продуктивности», – говорит Евгений Иванов.

Проблему можно решить расширением экспорта. И он, конечно, уже растет. Если в августе по железной дороге из России было вывезено 25 тыс. сахара, то в сентябре – уже 47 тыс., а в октябре и вовсе – 77 тыс. тонн сахара. Однако, по экспертным оценкам, России ежемесячно надо вывозить по 100-130 тыс. тонн сахара.

По прогнозу ИКАР, в новом сезоне 2019-2020 годов на экспорт будет отправлено 817 тыс. тонн сахара. Это в 3,5 раза больше, чем экспорт в прошлом сезоне (230 тыс. тонн) и в полтора раза меньше, чем в позапрошлом сезоне (504 тыс. тонн).

Кроме конкуренции с другими мировыми игроками за рынки сбыта, экспорт ограничен также из-за внутренних проблем. Во-первых, из-за крайне неразвитой логистики морского экспорта. «Все, что можно вывозить автомобильными и железными дорогами, отрасль сейчас вывозит фурами и вагонами.

Мы возвращаемся на рынки стран бывшего СССР плюс Афганистан, Монголия и КНДР. Также налажены небольшие автомобильные поставки сахара в Сербию.

Однако нет терминалов для контейнерного экспорта готового продовольствия в мешках и розничной упаковке. Нужны как минимум два боевых терминала на Черном и на Балтийском море со складами в порту», – говорит отраслевой эксперт.

Во-вторых, издержки морского экспорта запредельные, в разы выше, чем у конкурентов. «Морской экспорт готового продовольствия из России – это сейчас сложно, долго и дорого. И это касается не только сахара, но и конфет, муки, крупы, макарон и других товаров», – рассказывает Иванов. По его словам, возможности морского транспорта на один-два порядка выше (станут доступны практически любые рынки планеты), чем возможности железнодорожного и автомобильного транспорта. Это значит, что теоретически Россия могли бы возить морем в разы больше сахара.

Наконец, Евгений Иванов говорит о большом количестве смежных экспорту вопросов, которые касаются паспортов экспортных сделок, валютного контроля, сертификации, возврата НДС при экспорте и т.д., которые решаются очень медленно. «Если бы эти вопросы решились, то Россия могла бы нарастить экспорт не только сахара, но и всего аграрного и пищевого ассортимента», – считает собеседник.

Удивительно, что перепроизводство длится уже четыре сезона подряд, однако посевные площади продолжали расти. В этом году сахарная свекла занимала 1,145 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. Объясняется это довольно серьезной конкуренцией на довольно маржинальном рынке, где тысяче разрозненных хозяйств сложно договориться друг с другом об объемах сева. Впрочем, в новом сезоне сокращения посевных площадей вряд ли удастся избежать. «Все это «бьет» по рентабельности производителей. Спасти ситуацию может сокращение посевов. Минсельхоз уже озвучил планы по сокращению посевных площадей в 2020 году на 15%», – говорит исполнительный директор Асссоциации «Руспродсоюз»Дмитрий Востриков.