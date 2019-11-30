Сахарные рекорды стали новой проблемой России

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30 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:20  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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США выдавливают Россию из ближневосточного урегулирования

Павел Волков, публицист
В обозримом будущем мы станем свидетелями захватывающих событий на Ближнем Востоке. Там будет создано или государство Новая Палестина, или ближневосточное НАТО. Россия за процессом только наблюдает. Подробности...

Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

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              Сахарные рекорды стали новой проблемой России

              Россия производит столько сахара, что его некуда девать    30 ноября 2019, 14:10
              Фото: Морев Валерий/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Головокружительные успехи России в сахарной отрасли обернулись для ее игроков серьезными проблемами. Страна ставит очередной рекорд по производству, однако девать сахар оказалось некуда. Почти 2 млн тонн сахара приходится хранить прямо под открытым небом. Вариантов как поступить с огромными излишками этого хрупкого продукта — не так уж и много.

              Производство сахара в России за последнее десятилетие удвоилось. Однако отрасль продолжает расти. В этом году ожидается очередной исторический рекорд – будет произведено более 7,2 млн тонн сахара. Такого не было никогда за всю историю сахароварения  в России. Более того, так много сахара в мире больше никто не производит.

              Однако игроки рынка вряд ли этому радуются. На внутреннем рынке уже четвертый сезон подряд царит перепроизводство. Это вынуждает производителей хранить сахар на открытом воздухе или на других складах за дополнительную плату, заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин на семинаре Международной сахарной организации в Лондоне. Негде хранить около 2 млн тонн сахара. По его словам, возможно, этот сахар снова придется перерабатывать, так как покупатель может не взять его из-за проблем с качеством.

              «Складирование сахара в поле под целлофановой пленкой - это не лучший способ хранения для сахара. Однако это вынужденное тактическое решение в силу того, что больше положить его некуда. Все, что можно было положить на склады – положили, все, что можно отправить на экспорт – отправили», - объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

              «Свеклосахарная отрасль РФ столкнулась с крупнейшим в своей истории «рубиконом», которой будет очень не просто преодолеть. Отрасль не была в таком состоянии никогда за все 200 лет своего существования в России», – считает Евгений Иванов.

              «Достигнутый объем производства сахара и свеклы избыточны. Нет возможности столько продать ни внутри страны, ни за рубежом. Цены невысокие, экономика производства и свеклы, и сахара хромает. Если это продлится длительное время, то станет большой проблемой. Посевы в новом сезоне, скорее всего, снизятся, но вот насколько – пока неизвестно», – считает эксперт ИКАР.

              При производстве 7,2 млн тонн сахара, потребление внутри страны значительно меньше – всего 6 млн тонн. К остающимся 1,2 млн тонн нужно прибавить 200 тыс. тонн импортного сахара, который в основном идет из Белоруссии, а также более 500 тыс. тонн накопленных переходящих запасов.

              Переизбыток привел к небывалому обвалу цен на сахар в России. В моменте они падали даже до 18 тыс. рублей за тонну. Последний раз такие низкие цены были больше десятилетия назад.

              В итоге одна из высокоприбыльных отраслей сельского хозяйства превращается в сплошную головную боль. Маржинальность  у ряда производителей уже близка к нулю, заговорили о рисках банкротств. В зоне риска находятся в первую очередь закредитованные предприятия. Чуть лучше ситуация у вертикально-интегрированных холдингов, которые не беспокоятся о сырье – сахарной свекле, и у которых накопилось больше «жира».

              За последние двадцать лет сахарная отрасль России совершила без преувеличения настоящий рывок при относительно незначительной поддержке государства. Причем, рывок не только количественный, но и качественный.

              «В 1997-1998 годах наблюдалось дно производства - 1,3 млн тонн, а в этом году мы выйдем под 7,5 млн тонн», – говорит Иванов. По его словам, такому колоссальному росту способствовало несколько факторов. Во-первых, это девальвация рубля в 1998 году и последующие девальвации. Во-вторых, защитные меры от импорта, которые действовали в 1997-2004 годах. В-третьих, в незначительной степени помогла прямая господдержка в виде компенсации кредитных процентов, погектарки и другое. В итоге с 2001 года в отрасли начался активный приток частных инвестиций.

              Примечательно, что при росте производства сахара в шесть раз, посевные площади сахарной свеклы выросли лишь в полтора раза.  «Технологическая революция, которая произошла и в производстве свеклы и ее переработке, позволила сделать колоссальный рывок в продуктивности. Сбор сахара с 1 га посевов вырос более чем в четыре раза.  Это, пожалуй, одно из самых беспрецедентных достижений в эти годы в отечественном АПК, да и вообще всей российской экономики. Ни нефтяники, ни металлурги, ни зерновики не могут похвастаться четырехкратным ростом продуктивности», – говорит Евгений Иванов.

              Проблему можно решить расширением экспорта. И он, конечно, уже растет. Если в августе  по железной дороге из России было вывезено 25 тыс. сахара, то в сентябре – уже 47 тыс., а в октябре и вовсе – 77 тыс. тонн сахара. Однако, по экспертным оценкам, России ежемесячно надо вывозить по 100-130 тыс. тонн сахара.

              По прогнозу ИКАР, в новом сезоне 2019-2020 годов на экспорт будет отправлено 817 тыс. тонн сахара. Это в 3,5 раза больше, чем экспорт в прошлом сезоне (230 тыс. тонн) и в полтора раза меньше, чем в позапрошлом сезоне (504 тыс. тонн).

              Кроме конкуренции с другими мировыми игроками за рынки сбыта, экспорт ограничен также из-за внутренних проблем. Во-первых, из-за крайне неразвитой логистики морского экспорта. «Все, что можно вывозить автомобильными и железными дорогами, отрасль сейчас вывозит фурами и вагонами.

              Мы возвращаемся на рынки стран бывшего СССР плюс Афганистан, Монголия и КНДР. Также налажены небольшие автомобильные поставки сахара в Сербию.

              Однако нет терминалов для контейнерного экспорта готового продовольствия в мешках и розничной упаковке. Нужны как минимум два боевых терминала на Черном и на Балтийском море со складами в порту», – говорит отраслевой эксперт.

              Во-вторых, издержки морского экспорта запредельные, в разы выше, чем у конкурентов. «Морской экспорт готового продовольствия из России – это сейчас сложно, долго и дорого. И это касается не только сахара, но и конфет, муки, крупы, макарон и других товаров», – рассказывает Иванов. По его словам, возможности морского транспорта на один-два порядка выше (станут доступны практически любые рынки планеты), чем возможности железнодорожного и автомобильного транспорта. Это значит, что теоретически Россия могли бы возить морем в разы больше сахара.

              Наконец, Евгений Иванов говорит о большом количестве смежных экспорту вопросов, которые касаются паспортов экспортных сделок, валютного контроля, сертификации, возврата НДС при экспорте и т.д., которые решаются очень медленно. «Если бы эти вопросы решились, то Россия могла бы нарастить экспорт не только сахара, но и всего аграрного и пищевого ассортимента», – считает собеседник.

              Удивительно, что перепроизводство длится уже четыре сезона подряд, однако посевные площади продолжали расти. В этом году сахарная свекла занимала 1,145 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. Объясняется это довольно серьезной конкуренцией на довольно маржинальном рынке, где тысяче разрозненных хозяйств сложно договориться друг с другом об объемах сева. Впрочем, в новом сезоне сокращения посевных площадей вряд ли удастся избежать.  «Все это «бьет» по рентабельности производителей. Спасти ситуацию может сокращение посевов. Минсельхоз уже озвучил планы по сокращению посевных площадей в 2020 году на 15%», – говорит исполнительный директор Асссоциации «Руспродсоюз»Дмитрий Востриков.


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