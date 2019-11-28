Россия произвела столько сахара, что его негде хранить

Производство сахара в России удвоилось за последнее десятилетие, а в этом сезоне вырастет еще на 20%. Это вынуждает производителей хранить этот продукт на открытом воздухе или на других складах за дополнительную плату, пишут СМИ со ссылкой на российский союз производителей сахара.

«Мы вынуждены делать это (размещать сахар на открытом воздухе), потому что нам не хватает хранилищ», – приводит Bloomberg слова председателя профсоюза Андрея Бодина, который участвовал в семинаре Международной сахарной организации в Лондоне.

По его словам, возможно этот сахар снова придется перерабатывать, так как покупатель может не взять его из-за проблем с качеством.

Издание отмечает, что Россия в последнее десятилетие стала производить вдвое больше сахара. При этом российские сахарные производители имеют проблемы с экспортом, так как из-за неэффективной переработки и проблем с хранением имеют большие затраты в то время, как прибыль снижается из-за низких цен на сахар.

Производство сахара в России в этом сезоне оценивается в 7,2 млн тонн, экспорт же может достичь только 1 млн тонн. Это приводит к дефициту складских помещений – негде хранить около 2 млн тонн сахара.

В следующем сезоне российское производство сахара, вероятно, упадет, так как низкие внутренние цены препятствуют посадке сахарной свеклы, сказал Бодин.

В конце октября сообщалось, что Россия произведет более 7 млн тонн сахара в 2019 году, установив таким образом свой новый рекорд. Ведомство также планирует активизировать экспорт сахара.