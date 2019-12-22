Лавров: У США не осталось отговорок для непродления СНВ-3

У Соединенных Штатов больше не осталось отговорок, чтобы не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД России Сергей Лавров на ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Министр напомнил про недавние заявления президента Владимира Путина, который подчеркнул готовность Москвы продлить договор немедленно и без предварительных условий. «Это дополнение весьма важно, потому что до недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по Договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению. Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Министр выразил надежду, что США «отреагируют конструктивно, потому что, как сказал президент России Путин, если договор исчезнет, то пропадет последний инструмент контроля над вооружениями и последний инструмент в сфере стратегической стабильности».

По словам Лаврова, пока «вопрос остается в той же подвешенной ситуации, в которой он до сих пор находился». При этом, подчеркнул глава МИД, Вашингтон предложил обсуждать не сокращение и ограничение вооружений, а транспарентность и правила поведения. «Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения», – заявил он.

Министр назвал это «интересным подходом». «Но для того, чтобы понять, насколько он применим и для нас, и для других потенциальных участников, кого американцы хотели бы пригласить, нужно видеть его на бумаге, как они себе представляют саму концепцию», – добавил он.

Лавров в очередной раз указал, что Россия готова обсуждать вопросы стратегической стабильности в многостороннем формате, но не будет никого насильно в него «затаскивать».

«В принципе, мы готовы обсуждать многосторонние подходы, но тогда нужно предусмотреть участие и Франции, и Великобритании (если говорить только об официальных ядерных державах). Есть еще открытые, декларированные и сами собой непризнанные. Этот процесс, наверное, когда-то должен начаться, но мы не будем насильно загонять наших китайских стратегических партнеров в переговорную площадку, в которой они сами себя не видят», – добавил Лавров, отметив, что «если в Вашингтоне считают абсолютно неотъемлемой задачей сделать их участниками переговоров, пусть разговаривают с Пекином».

Кроме того, отметил Лавров, Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос из-за планов США и Франции. «Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос – об этом заявили не только американцы, но уже и французы», – заявил он.

В начале декабря Лавров заявил, что Москва предложила Вашингтону любые варианты продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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