Кононенко сочинил «смешную историю» про импичмент Трампа и русских

Блогер Максим Кононенко сочинил «смешную историю» про импичмент президента США Дональда Трампа и «вмешательство русских».

Кононенко опубликовал историю в своем Telegram-канале. Она начинается с того, что «президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в Овальном кабинете Белого дома и с интересом смотрел по телевизору трансляцию заседания палаты представителей».

В кабинет вбежала первая леди США Меланья Трамп и воскликнула, что мужу объявлен импичмент. В ответ на это американский лидер усмехается и объясняет жене, что, во-первых, он «третий президент в истории США, которому объявили импичмент», и это «круто». Во-вторых, Трамп сообщает, что в объявлении ему импичмента решено обвинить «русских», которые «вмешались».

При этом беспокоиться не стоит, так как процедура импичмента не будет доведена до конца – в сенате «большинство у республиканцев».

«И вот когда Сенат не пропустит (...) Мы тоже скажем, что это русские (...) Русские вмешались – и помешали импичменту!», – говорит в истории Кононенко американский лидер.

«Во всем, что происходит на этой планете, кто-то должен быть виноват. Лично я не против русских, я у них был, они клевые. Но все тут хотят, чтобы виноватыми сделали русских! Вот я и помогаю каждому получить то, что он хочет. Республиканцам – возможность обвинить русских в том, что объявили импичмент. Демократам – возможность обвинить русских в том, что не объявили импичмент. Рождество же скоро. А я – президент всей нации. В целом», – добавил он.

При этом русским, по мнению выдуманного Трампа, «наплевать», и про это они «разве что смешные истории сочинять будут».

Напомним, Трампу объявили импичмент. Он назвал голосование «политическим самоубийством» Демократической партии и выразил уверенность, что все обвинения будут сняты во время рассмотрения этого вопроса в Сенате.

Также Трамп пожелал, чтобы процесс в рамках импичмента в Сенате был запущен незамедлительно.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции не согласился с прозвучавшим мнением, что дни президентства Дональда Трампа в США сочтены. Происходящее глава российского государства назвал продолжением внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что вероятность импичмента близка к нулю. Республиканское большинство в Сенате закроет эту историю максимально быстро, уверен эксперт.

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