Эксперт назвал шансы одобрения импичмента Трампа в Сенате США

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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в БерлинеФото: Anton Vaganov/Reuters
Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...

Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...
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ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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              Эксперт назвал шансы одобрения импичмента Трампа в Сенате США

                 19 декабря 2019, 12:20
              Фото: Jonathan Ernst/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «Вероятность импичмента близка к нулю. Республиканское большинство в Сенате закроет эту историю максимально быстро. Все понимают, какой вред она наносит национальным интересам США», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя итоги голосования в Палате представителей США, где составляющие большинство демократы, приняли решение об импичменте Дональду Трампу.

              «Демократы прекрасно понимали всю безрезультатность попытки импичмента, но голосование в Палате представителей происходило на фоне огромного давления со стороны низовых структур и особенно левого крыла, – сказал политолог-американист Борис Межуев. – Демократов-центристов, которые руководят Палатой представителей, подталкивало ощущение, что партия переходит под контроль социалистов, «леваков».

              Эксперт подчеркивают: такие деятели Демпартии как общественная активистка Александрия Окасио-Кортес и даже отчасти сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен захватывают популярность благодаря тому, что показывают свою гораздо большую принципиальность по отношению к Трампу. Напомним, что Окасио-Кортес и Уоррен рассматриваются как потенциальные кандидаты от демократов на президентских выборах 2020 года. «Они показывают: мол, смотрите, эти центристы колеблются, договариваются с администрацией Трампа, вступают в сговор, – заметил Межуев.  – И вот это давление в среде демократов видимо достигла критической точки». 

              Напомним, что демократы, пользуясь большинством в нижней палате Конгресса США – Палате представителей, приняли решение об импичменте президенту по двум обвинениям: «злоупотребление властью» и препятствованию работы Конгресса.

              Демократам в Палате представителей необходимо было раз и навсегда показать, что они ничего не могут поделать с Трампом, отметил Борис Межуев. Мол, мы сделали, что могли, давайте теперь примем существующие реалии. Это как во время войны, когда для того, чтобы добиться мира, какого-то компромисса, нужно вступить в решающую схватку и продемонстрировать бесперспективность решения проблемы военным путем, поделился собеседник.

              «Именно это и произошло с демократами. Они показали, что мол, ребята, мы ничего поделать не можем, давайте теперь решать согласительным путем вопросы о бюджете, законодательных инициативах и так далее. Другой вопрос, захочет ли Трамп теперь решать эти вопросы при помощи дискуссии. В любом случае, руководство демократической фракции в Палате представителей вынуждено было пойти импичмент», – акцентировал Межуев.

              Говоря о вероятности одобрения Сенатом итогов голосования Палаты представителей, Борис Межуев отметил, что она близка к нулю. Республиканское большинство в Сенате, его первые лица, в частности Митч Макконнелл, уже сказали, что вопрос об импичменте не стоит, и они сделают все возможное, чтобы покончить с этим в максимально короткие сроки, вероятно, сразу после Рождества, предположил эксперт.

              «Согласно регламенту, будет проведено поименное голосование, и скандальная история вокруг президента США будет закрыта. Даже сам Трамп не очень доволен, что все может произойти так поспешно, он хотел бы немного затянуть эту процедуру, чтобы обратить ее против демократов. Но все, включая руководство республиканской партии, прекрасно понимают, какой вред эта история наносит национальным интересам США, и постараются сделать все максимально быстро», – резюмировал Борис Межуев.   

              13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил обвинение против Дональда Трампа в рамках импичмента. Сам Трамп назвал процесс попыткой госпереворота. Нынешнее голосование в палате представителей президент США назвал «политическим самоубийством» Демократической партии и одним из самых постыдных эпизодов в истории страны. По мнению вице-президента США Майкла Пенса, «сейчас контроль над Демократической партией захватили радикалы из числа левых».

              Теперь обвинительное заключение будет передано в верхнюю палату, Сенат, где республиканцы обладают относительным большинством (57 голосов против 47 у демократов). Процедура рассмотрения в Сенате превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.  

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о значении и возможных последствиях голосования в Палате представителей.

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