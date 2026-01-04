Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Папа римский выступил за сохранение суверенитета Венесуэлы
Папа римский Лев XIV во время традиционной воскресной проповеди выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле.
В своей речи понтифик подчеркнул важность уважения суверенитета страны и соблюдения верховенства права, а также напомнил о защите конституционных и гражданских прав, передает ТАСС.
«Пусть будет гарантирован суверенитет страны и обеспечено верховенство права, закрепленное в конституции, с соблюдением прав человека и гражданских прав каждого», – заявил Папа Лев XIV. По его словам, только совместная работа поможет построить стабильное и гармоничное будущее для Венесуэлы.
Предшественник Льва XIV, Франциск, неоднократно общался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро посредством писем.
Ранее Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле.
Премьер Малайзии потребовал немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американскими военными в ходе операции.
В Никарагуа заявили о готовности защищать суверенитет Венесуэлы.