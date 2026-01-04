Папа римский выступил за сохранение суверенитета Венесуэлы

Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

«Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.