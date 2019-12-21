СК получил доказательства вмешательства Родченкова в базу данных московской лаборатории

Следственный комитет получил доказательства вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что «в рамках расследования дела по обвинению Родченкова в злоупотреблении полномочиями экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в присутствии представителей Минспорта России, Московской антидопинговой лаборатории, it-специалистов и других заинтересованных сторон» Следственным комитетом в январе и апреле 2019 года «переданы непосредственно в лаборатории копии электронных файлов АДЦ, а также свыше 5 тыс. биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами».

Следствием была проведена «компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов».

Вместе с тем были подтверждены «факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям ВАДА в январе текущего года)».

Отмечается, что ВАДА заявляет о манипуляциях в 2018-2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен из-за ее постоянного функционирования.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», – отметили в СК.

Также ведомство указывает, что располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, но его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

«Иностранные партнеры уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», – говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что это решение противоречит олимпийской хартии. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.