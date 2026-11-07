Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Россиянка Исакова победила на этапе Кубка мира по триатлону в Гонконге
Российская спортсменка Диана Исакова заняла первое место на этапе Кубка мира по триатлону в Китае.
Россиянка Диана Исакова одержала победу на этапе Кубка мира по триатлону на спринтерской дистанции в Гонконге, передает РИА «Новости».
Спортсменка финишировала с результатом 55 минут 39 секунд. Второе место заняла представительница Люксембурга Жанна Леэр (55 минут 39 секунд), третьей стала китаянка Хуан Аньци (55 минут 40 секунд). Россиянка Валентина Рясова заняла четвертое место с результатом 55 минут 42 секунды.
Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Диана Исакова пришла первой на этапе Кубка мира по триатлону.