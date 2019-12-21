В совете при президенте Польши сочли власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, резко раскритиковав в ней власти США, пишут польские СМИ.

Издание Dziennik Gazeta Prawna пишет, что Модзелевский утверждает: США спекулируют на создании из России образа врага, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике, передает РИА «Новости».

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», – отмечает он, комментируя Ближневосточную конференцию в Варшаве.

Также член президентского совета раскритиковал планы страны по закупке вооружений у США.

«Мы, как обычно, выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей», – считает профессор.

Ранее сообщалось, что в своей книге Модзелевский назвал «смехотворными» претензии Польши к России по Крыму.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД