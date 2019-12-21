В совете при президенте Польши сочли власти США «болванами»

Взгляд
21 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
Разделы

На каких условиях Россия оставит газовый транзит Украине

Транзит газа имеет не только экономическое, но и политическое измерениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Все больше сигналов о том, что Россия и Украина близки к заключению нового договора о транзите газа. Основным спорным моментом является не только цена, но и срок будущего контракта. Какие чисто экономические условия транзита через Украину являются для Газпрома приемлемыми – а на какие требования Киева Россия категорически не пойдет? Подробности...
Перейти а раздел…

Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
Перейти а раздел…

Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
Перейти а раздел…

В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 62 комментария
      Перейти а раздел…

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?
          • Да

          • Нет

          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2»
              Киев заявил о согласии России выплатить Нафтогазу 3 млрд долларовПутин показал версальское унижение Германии в цифрахТрамп заставил демократов снять требование о срочной помощи КиевуРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
              В совете при президенте Польши сочли власти США «болванами»Трамп официально объявил о создании Космических войск СШАForbes составил список миллиардеров-неудачниковПригожин пожаловался на угрозы со стороны отца Фриске
              Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»Из студии российского канала выгнали американского политологаГрузия поспорила с американскими СМИ про смену курса в сторону РоссииАктриса пожаловалась на запрет «проституток» на радио «Маяк»

              Главная тема


              Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

              Отмашка от США


              Швейцарская Allseas остановила укладку труб «Северного потока – 2»

              время на обдумывание


              Варшава взяла паузу для анализа слов Путина о начале Второй мировой войны

              ограничения движения


              Блокпост армии Сирии в присутствии военной полиции РФ развернул американский конвой

              Видео

              ошибки СССР


              Путин не простил Ленину развала России

              современные достижения


              Российская экономика заканчивает с советским наследием

              борьба с пьянством


              Минздрав напрасно помянул Горбачева добрым словом

              импичмент президента США


              Трамп пережил свой Сталинград

              транзит газа


              Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

              Риторический вопрос


              Герман Садулаев: Русский – значит красный

              Детский возраст


              Василий Стоякин: Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

              Давний спор


              Дмитрий Родионов: Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?

              В совете при президенте Польши сочли власти США «болванами»

              21 декабря 2019, 09:34

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, резко раскритиковав в ней власти США, пишут польские СМИ.

              Издание Dziennik Gazeta Prawna пишет, что Модзелевский утверждает: США спекулируют на создании из России образа врага, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике, передает РИА «Новости».

              «За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», – отмечает он, комментируя Ближневосточную конференцию в Варшаве.

              Также член президентского совета раскритиковал планы страны по закупке вооружений у США.

              «Мы, как обычно, выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей», – считает профессор.

              Ранее сообщалось, что в своей книге Модзелевский назвал «смехотворными» претензии Польши к России по Крыму.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............