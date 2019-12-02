Закон о биологической безопасности России внесен на рассмотрение в Госдуму

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о биологической безопасности России.

«Настоящий федеральный закон устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков», – сказано в преамбуле законопроекта, сообщает РИА «Новости».

Напомним, с данной инициативой выступил Минздрав, который разработал законопроект, позволяющий выявлять биологические риски для населения с помощью единой сети мониторинга и предотвращать угрозы.

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