У Кремля появились вопросы к статье УК о преступном сообществе

К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что он (президент России Владимир Путин) имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210-й статьи существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президента, проработка продолжается, работа ведется по этой теме», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ознакомился ли Путин с письмом бизнес-омбудсмена Бориса Титова с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ о преступном сообществе.

Он добавил, что по этой теме «предложений много поступает».

«Существует обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему, есть определенные нюансы, которые учитываются в работе», – отметил Песков.

Напомним, в июле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о низкой вовлеченности российских предпринимателей в преступные сообщества: с начала года возбуждено всего четыре уголовных дела, связанных с бизнесом.