У здания ФСБ задержали двоих человек

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД сообщил, что после новой стрельбы со стороны здания ФСБ задержали двоих человек.

Три выстрела слышно было со стороны здания ФСБ, после чего двоих задержали и увезли, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Ранее он сообщил, что рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу. Очевидец рассказал о подробностях инцидента. Сообщалось о погибших. В ФСБ заявили о ликвидации стрелявшего.

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлена эвакуация раненого с места инцидента.