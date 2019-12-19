Крупнейшие операторы поддержали законопроект об агрегаторах такси

«Везет», Gett, Ситимобил и «Яндекс.Такси» поддержали проекта закона, определяющего ответственность агрегаторов такси и обязывающего иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию, говорится в совместном заявлении компаний.

«На наш взгляд, законопроект в целом учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний – это добрый знак для нас. Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций», – передает ТАСС текст заявления.

«Новое регулирование должно основываться на балансе интересов всех участников рынка: пассажиров, водителей, парков и служб заказа такси. Такие изменения, как например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси – все это может спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности», – отмечается в заявлении.

На ваш взгляд Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси: Низкими

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Компании указывают, что сейчас в отрасли занято почти 2 млн человек и в среднем более трети жителей больших городов регулярно пользуются такси, число поездок выросло в несколько раз только за последние три года.

«Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси. В частности, проект затрагивает важные вопросы – электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в такси. Впервые в положениях законопроекта поднимается вопрос солидарной ответственности в случае ДТП, что должно повысить безопасность в такси», – говорится в заявлении.

Крупнейшие агрегаторы пояснили, что многие на данный момент уже добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров.

Но информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками. Также они напоминают, что деятельность компаний позволяет повысить уровень безопасности поездок партнеров с помощью цифровых технологий. «Учитывая данный факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально четко», – отмечают компании.

«Мы уверены, что отрасль нуждается в качественном новом регулировании, и мы готовы принять участие в совершенствовании законопроекта», – говорится в заявлении.

Напомним, в среду несколько сенаторов и депутатов под руководством зампреда Совфеда и генсекретаря «Единой России» Андрея Турчака внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, повышающий безопасность пассажиров такси.