Российские и сирийские моряки провели первые совместные учения

Военно-морской флот России и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море.

Как заявил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели маневров были достигнуты. По его словам, в ходе учений применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военных двух стран.

«Условия выполнения задачи военнослужащих РФ и САР были сложными и напряженными, но при совместных и умелых слаженных действий мы справились с задачей», – передает РИА «Новости» слова Заболоцкого.

По его словам, по легенде учений, условные террористы применили отравляющее вещество по территории пункта базирования. Военные провели индикацию вещества, оповестили войска о химическом заражении, обозначили на месте границы зараженного участка и провели дегазацию места.

В учениях были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Напомним, во вторник в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус сообщили, что ВМФ России и ВМС Сирии проводят совместные учения в Средиземном море.

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