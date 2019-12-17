Начались совместные учения России и Сирии в Средиземном море

ВМФ России и ВМС Сирии проводят совместные учения в Средиземном море, сообщили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус.

Сообщается, что российский флот в регионе вносит огромный вклад в борьбу против терроризма. Россия уже не раз наносила с моря удары по террористическим объектам ракетами «Калибр», а Тартус стал основным путем снабжения группировки войск в Сирии.

Российские военные подчеркнули необходимость постоянного совершенствования выучки экипажей кораблей и подразделений береговых войск, передает РИА «Новости».

В связи с этим местом проведения совместных учений выбрана восточная часть Средиземного моря.

В учениях примут участие российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС САР. Маневры, в ходе которых отработают различные тактические эпизоды, проводятся на едином оперативном фоне.

Будут проведены артиллерийские стрельбы, отработана борьба с беспилотниками и незаконными вооруженными формированиями, а также «локализация и ликвидация последствий применения оружия по объектам в порту Тартус».

Учения проводятся, чтобы отработать взаимодействие между силами России и Сирии.

Напомним, Россия договорилась с Сирией об аренде морского порта Тартус почти на полвека.

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