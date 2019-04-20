Россия договорилась об аренде морского порта в Сирии почти на полвека

Россия возьмет морской порт Тартус в Сирии в аренду на 49 лет, соглашение об этом будет подписано в течение недели, заявил вице-премьер Юрий Борисов после встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», – цитирует Борисова РИА «Новости».

Он отметил, что решение по этому вопросу приняли на заседании межправительственной комиссии еще в декабре 2018 года.

По мнению вице-премьера, соглашение сможет помочь в наращивании динамики взаимного товарооборота.

«Надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», – подчеркнул Борисов.

Также Борисов сообщил, что обсудил с Асадом возможные решения бензинового кризиса.

«Основные месторождения находятся сегодня вне досягаемости сирийского правительства. Безусловно, этот вопрос обсуждался. Есть конкретные предложения. Сирийская сторона должна дозреть до их решения», – добавил вице-премьер.

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