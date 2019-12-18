Нафтогаз назвал шансы на подписание контракта по транзиту до конца года близкими к нулю

Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что новый контракт по транзиту российского газа через Украину могут не подписать до конца года.

«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <... >очень маленькая, но надеемся на лучшее», – сказал Коболев, передает ТАСС.

Он отметил, что вероятность с каждой минутой «приближается к нулю». Глава компании добавил, что предсказать итоги переговоров с Россией по газу сложно.

В ноябре Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве эти предложения сочли «неприемлемыми».

Президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Глава государства подчеркивал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, существующие только на бумаге.