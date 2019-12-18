В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии

Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

«Все ругают антиалкогольную кампанию. А мы изучили: как только у нас была антиалкогольная кампания – помните горбачевскую? – у нее были перегибы, но смертность в то время снизилась, а рождаемость возросла», – напомнила чиновница, передает «Интерфакс».

В декабре Национальный рейтинг трезвости опубликовал список самых пьющих регионов России, лидерами стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ.