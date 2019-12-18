Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества, никаких объяснений произошедшего не представлено, пост, после которого произошла блокировка, не восстановлен, сообщили в ведомстве.

«Twitter сегодня прислал стандартное письмо, что доступ восстановлен. Никаких объяснений блокировки аккаунта не предоставлено. Стала снова доступна возможность делать посты», – передает РИА «Новости» сообщение Россотрудничества.

«Пост о Дне Конституции не вернули. Мы сейчас попытаемся его еще раз запостить», – добавили там.

Напомним, 13 декабря в Twitter заблокировали официальный аккаунт «Россотрудничества» после публикации о Дне Конституции России.

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