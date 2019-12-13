Twitter заблокировал аккаунт «Россотрудничества»

В Twitter заблокировали официальный аккаунт «Россотрудничества» после публикации о Дне Конституции России, сообщили в пресс-службе организации.

«Администрацией Twitter заблокирован аккаунт Россотрудничества. Все публикации сохранены, но сейчас указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок. Также нельзя разместить новые публикации», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

«Мы сделали запрос в Twitter, пришел ответ, что блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией», – отметили в Россотрудничестве.

В пресс-службе добавили, что ждут «более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки».