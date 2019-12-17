В Госдуме предложили запретить курить на кухнях коммуналок

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить курить в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах, документ размещен в базе законодательной деятельности Гасдумы.

Авторами инициативы являются первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Николай Герасименко.

Законопроект предусматривает защиту права некурящих граждан, в том числе детей, женщин и стариков, проживающих в коммунальных квартирах и «вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым», говорится в документе, опубликованном на сайте Госдумы.

Сейчас в многоквартирных домах запрещается курить в помещениях общего пользования и лифтах. Однако из-за специфики коммунальных квартир, некоторые комнаты – кухня, коридор, ванная, туалет – оборудованы для общего пользования жильцов.

Законопроект предполагает запрет курения в «помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

Ранее в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС объяснили, что курильщиков будут привлекать к ответственности, если по их вине возник пожар.