В МЧС опубликовали пояснения к изменениям в Правила противопожарного режима

Правительство России одобрило ряд противопожарных требований, в соответствии с которыми запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, сообщила сотрудница пресс-службы МЧС Елена Фукс.

В МЧС подчеркнули, что в соответствии с изменениями, граждане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить. За нарушение правил противопожарного режима для физических лиц предусмотрена административная ответственность в виде предупреждений и штрафов в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, пояснили в МЧС.

Кроме того, курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир, подчеркнули в МЧС, отметив, что, по статистике, неосторожность при курении в 60% случаев становится причиной возникновения пожаров на балконах.

Изменения в Правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года.

Напомним, в четверг в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет».