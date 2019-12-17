Гендиректор «Интерфакс-Украина» пожаловался на «зеленых человечков» в Елисейском дворце

Генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил, что во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца якобы присутствовали российские «зеленые человечки».

По словам Мартыненко, когда он находился недалеко от пресс-центра, мимо него якобы прошли около 20 человек в балаклавах и военной форме с шевронами цвета российского флага.

«Что касается присутствия неустановленных российских лиц во время переговоров, такая информация тоже была. Я могу вам сказать больше. Когда я спокойно сидел рядом с пресс-центром – на полностью закрытой территории, где установлен особый режим безопасности, мимо меня прошла небольшая колонна – человек 20, внутри которой было несколько персонажей в балаклавах и в военной форме с шевроном в цветах российского флага на левой руке. Настоящие «зеленые человечки», – заявил Мартыненко в беседе с изданием «Факты».

Комментируя итоги саммита, он заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского такая встреча стала возможностью попасть в «высшую лигу мировой дипломатии». По словам Мартыненко, «самым главным итогом этой встречи стало то, что он (Зеленский) окунулся в этот процесс и вынырнул из него, не утонув при этом».

Ранее СМИ сообщили, что якобы в ходе саммита в «нормандском формате» канцлер Германии Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина победителем. Позже данное заявление оценили в Кремле.

9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменения законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».