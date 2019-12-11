Кремль оценил заявление Меркель о победителе саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неуместности обсуждения «победителя» саммита «нормандской четверки», поскольку все его участники преследовали одну цель – восстановить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

«Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель – это возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, определенные важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо большее предстоит сделать.

Ранее СМИ сообщили, что якобы в ходе саммита в «нормандском формате» канцлер Германии Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина победителем.

В понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменения законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».