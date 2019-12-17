Индия испытала ракету «Брамос» класса «поверхность – поверхность»

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» класса «поверхность – поверхность» с мобильной автономной пусковой установки.

Как пишет газета «Хиндустан таймс», запуск ракеты прошел на полигоне в восточном штате Одиша. Издание со ссылкой на источники в DRDO сообщило также, что испытания прошли в полном соответствии с установленными параметрами передает ТАСС.

Напомним, 30 сентября индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» с наземной пусковой установки.