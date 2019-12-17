В ЛНР отреагировали на закон Зеленского о децентрализации

Поданный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в конституцию является «очередной подменой смысла и сути Минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе», заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«В первую очередь Киеву необходимо запомнить: все инициативы, связанные с имплементацией Минских договоренностей, необходимо согласовывать с Луганской и Донецкой народными республиками», – заявил Пасечник, слова которого приводит Луганскинформцентр.

Он также указал, что в опубликованном проекте поправок не говорится об особом статусе Донбасса, «хотя именно для этого в Комплексе мер и предусмотрены изменения в конституцию».

«На деле Зеленский стремится лишь к ускорению процесса захвата власти через своих представителей – префектов, которые будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. И, конечно, в документе ничего не говорится о понятии района, которое четко прописано в Минских соглашениях», – добавил Пасечник.

Он указал, что Донбасс категорически не устроит усовершенствованная «формула Порошенко», по которой Киев может попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, которые носят временный характер. «Чтобы реализовать Минские договоренности, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов. Правила просты и утверждены в «нормандском формате», Киеву нужно строго следовать Комплексу мер и согласовывать свои действия с представителями республик. Другого пути у Зеленского нет», – заявил Пасечник.

Ранее в министерствах иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что законопроект о децентрализации власти, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о его стремлении узурпировать власть.

Проект предлагает ликвидацию местных и областных государственных администраций. Также предлагается введение института префекта, выполняющего функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

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