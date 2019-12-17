Неизвестные вскрыли в Германии могилу одного из авторов идеи Холокоста

В Берлине могила генерала СС Рейнхарда Гейдриха, который был одним из авторов идеи Холокоста, вскрыта неизвестными, сообщили СМИ.

Инцидент произошел на прошлой неделе, сотрудник кладбища Инвалиденфридхов сообщил о нем в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Kurier.

Могила была без опознавательных знаков, так что люди, которые ее вскрыли, вероятно, действовали по наводке. При этом они не стали забирать останки Гейдриха, их мотивы и цели пока не удалось установить.

Гейдрих был убит агентами британской разведки в 1942 году. Словак Ян Кубиш и чех Йозеф Габчик бросили гранату в его машину. Через неделю Гейдрих умер в больнице от полученных ранений.

В ответ нацисты устроили волну террора против чехов, германизировать которых генерал СС пытался, пока занимал пост и.о. имперского протектора Богемии и Моравии (Чехии).