«Единая Россия» предложила отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В «Единой России» предлагают Министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова.

По ее словам, по итогам обсуждения вопроса во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения», – сказала она.

По ее словам, введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку мешает также отсутствие государственной стратегии развития образования.

«Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда можно просчитывать, в каком году можно обеспечить качественную подготовку», – пояснила Аршинова.

Она также отметила, что введение обязательного экзамена по иностранному языку при существующих проблемах с его преподаванием может закрыть выпускникам сельских школ дорогу в ведущие вузы страны, отметила она.