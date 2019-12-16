Американский боец ММА рассказал о стычке с россиянином по пути в туалет

Бывший чемпион UFC, американский боец смешанного стиля (ММА) Коди Гарбрандт рассказал, что его стычка с россиянином Петром Яном, о которой ранее сообщили СМИ, произошла по пути в туалет.

В своих сторис в Instagram Гарбрандт заявил, что российский боец догнал его, когда он «шел один в уборную».

Американский боец заявил, что время Петра Яна еще придет, а пока ему нужно «сделать бизнес» 28 марта. Гарбрандт имел в виду предстоящий в этот день бой против Рафаэля Ассунсао.

О стычке между американцем и россиянином стало известно в воскресенье – инцидент произошел после победы Яна над Юрайей Фейбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. Бойцы пообщались на повышенных тонах, в результате в конфликт вмешалась служба безопасности.

Гарбрандт – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. У Яна 16 побед в ММА и одно поражение.