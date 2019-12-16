На Украине собрались узаконить двойное гражданство

На Украине готовят законопроект, согласно которому власти больше не будут требовать отказа от паспорта другой страны при вступлении в украинское гражданство, сообщил глава государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

«Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», – передает его слова РИА «Новости».

Законопроект обсудят в Верховной раде, возможны дополнительные проекты по этому вопросу.

«Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», – пояснил Соколюк.

Ранее заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России.

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