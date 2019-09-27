Киев поддержал двойное гражданство, но не с Россией

Двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается такового с Россией, заявил заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с Россией», – сказал он в интервью «Европейской правде».

Вице-премьер Украины уточнил, что это позиция не всего правительства, а его личная.

Кулеба также назвал СНГ «клубом неудачников».

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