Хакеры использовали зараженные ресурсы российских госкомпаний для майнинга

В России хакеры использовали зараженные ресурсы государственных компаний для майнинга криптовалют, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Выявлены случаи майнинга криптовалюты с помощью зараженных информационных ресурсов государственных организаций. В этом случае злоумышленники заражают веб-страницы, а майнинг осуществляется в момент их просмотра в браузере», – пояснил Мурашов, передает ТАСС.

По его словам, стоимость большинства криптовалют очень большая, поэтому желающих заработать очень много.

«Для генерации виртуальных монет может использоваться до 80% свободной мощности компьютера, причем легальный пользователь может даже об этом не знать», – пояснил он.

Захваченные майнерами серверы крупных компаний могут сильно снизить свою производительность, что приведет к значительному ущербу для бизнеса, добавил Мурашов.

Он пояснил, что в России за последнее время двоих граждан привлекли к ответственности за использование захваченных компьютеров для майнинга криптовалют.

Для обеспечения безопасности пользователям нужно больше уделять внимания защите своих ПК, подчеркнул специалист.

Также он пояснил, насколько выросла опасность от DDoS-атак в России.

«Ежегодно количество DDoS-атак с усилением увеличивается на четверть, а используемых для этого объектов – на треть», – отметил замглавы центра.

Для усиления мощности атак стали использовать ресурсы интернета, это называется методом амплификации, сказал Мурашов.

Вместе с тем он отметил, что НКЦКИ и операторы связи в текущем году не допустили кибератак, которые могли бы негативно повлиять на систему государственного управления и экономику.

«Благодаря налаженному взаимодействию в этом году в России не допущено крупных компьютерных инцидентов, которые могли бы оказать негативное влияние на систему государственного управления или экономику страны. Следует отметить, что такие попытки предпринимались неоднократно. Кроме того, предотвращены масштабные заражения компьютерными вирусами, которые отмечены в других странах», – добавил Мурашов.

Такая работа ведется вместе с российскими операторами связи и компаниями в сфере информационной безопасности.

В 2019 году прекращена работа 12 тыс. зарубежных вредоносных ресурсов, использовавшихся для кибератак против России.

«В 2019 году удалось прекратить использование для нанесения ущерба нашей стране более 12 тысяч зарубежных информационных ресурсов. На территории РФ по запросам иностранных партнеров было пресечено функционирование более семи тыс. таких информационных ресурсов», – отметил Мурашов.

В декабре жителя Краснодарского края заподозрили в завладении персональными данными работников ОАО «РЖД» и «сливе» их в Сеть.