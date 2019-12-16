Грету Тунберг упрекнули за фото в «переполненном поезде»

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) ответил на твит экоактивистки Греты Тунберг, уличив ее во лжи о забитых людьми немецких поездах.

Как пишет Deutche Welle, в воскресенье Тунберг опубликовала в Twitter пост, который сопровождался ее фотографией на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами.

«Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!» – написала экоактивистка, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климатав Мадриде. Сообщение стало очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали девочке и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

В ответ концерн Deutsche Bahn в Twitter поблагодарил Тунберг за «поддержку в борьбе с изменением климата» и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. При этом в компании добавили, что «было бы еще лучше», если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.

Напомним, 10 декабря президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Грету Тунберг «отродьем» за то, что она указала на убийства коренных народов, которые пытаются спасти леса Амазонии от вырубки.

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