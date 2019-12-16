Роскачество нашло нарушения в органических продуктах

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения на содержание пестицидов, сообщили в организации.

«Согласно результатам проверок, только 2 товара из 21 не отвечали требованиям, определяющим органическую продукцию... Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества. При этом оба производителя отреагировали на результаты исследования, проведя корректирующие мероприятия.

Проверка проводилась в преддверии вступления в РФ в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции. Эксперты изучили зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, муку, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки.

«На первом этапе исследования «органики», пока регулирующий отрасль закон ещё не вступил в силу, Роскачество решило ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков», – говорится в сообщении.

Роскачество напоминает, что при производстве органической продукции запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста, клонирование и методы генной инженерии, не допускается также использование гидропонного метода выращивания растений и ионизирующее излучение.

Название органического продукта должно совпадать с указанным в сертификате. Название компании, на чье имя выдан сертификат, должно совпадать с наименованием производителя на упаковке, а сам сертификат должен быть действующим.

Напомним, исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выяснили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.