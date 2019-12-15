Бразилия собралась перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Сын бразильского президента Жаира Болсонару Флавиу заявил премьеру Израиля, что Бразилия намерена в 2020 году перенести свое посольство в Иерусалим, сообщает канцелярия израильского премьера.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В июле также сообщалось, что в Иерусалим из Тель-Авива могут перенести посольство Украины в Израиле.

14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское посольство. Это повлекло массовые беспорядки и столкновения палестинцев с израильскими военными.