Посольство Украины в Израиле решили перенести

Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн сообщил, что группа украинских депутатов занялась переносом посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим и надеется на принятие соответствующего закона в ближайшее время.

Эдельштейн сообщил в Facebook после встречи с делегацией Верховной Рады, что украинцы «рассказали о своих усилиях по продвижению закона о переносе посольства Украины в Иерусалим» и выразили надежду, что смогут провести этот закон в парламенте до выборов.

В состав делегации, которую принял Эдельштейн, а до него – премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вошли члены межпарламентской группы дружбы Украина-Израиль во главе с Георгием Логвинским.

Также, судя по официальным фотографиям, одним из гостей Иерусалима стал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля.

В большинстве стран мира статус Иерусалима по-прежнему считают одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами.

При этом 14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское посольство, что повлекло массовые беспорядки и столкновения палестинцев с израильскими военными. Россия считает, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля.