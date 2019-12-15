Сборная России по хоккею победила финнов на Кубке Первого канала

Российские хоккеисты победили сборную Финляндии в третьем туре второго этапа Евротура – Кубка Первого канала со счетом 2:0, заняв второе место на турнире.

Встреча состоялась на стадионе футбольного «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Обе шайбы у россиян забросил Антон Слепышев на 2-й и 58-й минутах, передает РИА «Новости».

Сборная России одержала две победы на турнире, в том числе у чехов по буллитам, и проиграла шведам.

В итоге с 5 очками россияне заняли второе место на турнире, а на первом месте оказалась сборная Швеции, набравшая 6 очков. Финны заняли третье место, чехи – четвертое.