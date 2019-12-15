Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев уехали из России, отправившись на отдых за границей, сообщают СМИ.

У футболистов закончились сроки наказания, которые назначил суд – для Мамаева срок истек 7 ноября, для Кокорина – 11 декабря. Таким образом, у футболистов больше нет никаких ограничений, определенных при УДО, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

В мае суд признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и их знакомого Александра Протасовицкого виновными в побоях и хулиганстве. Футболисты 17 сентября вышли из колонии по УДО.

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